Torna a Roma la XII Edizione del Premio Europeo ST Oscar della Moda al Salone delle Colonne il 14 dicembre 2025
Si terrà al Salone delle Colonne dell’Eur, a Roma, domenica 14 dicembre alle ore 20.30 la XII Edizione del prestigioso Premio Europeo ST. Oscar della Moda, ideato dal direttore artistico Steven G. Torrisi, con il patrocinio dell’ Assessorato Grandi Eventi, Sport Turismo e Moda di Roma Capitale. Un evento ormai consolidato creato dal direttore artistico Steven G. Torrisi, che quest’anno vedrà alla conduzione la coppia formata da Veronica Maya e Stefano Baragli. La giuria tecnica 2025 – composta dal presidente onorario Alviero Martini, dal Presidente Nando Moscariello, e dai giurati Gianni Calignano, Franco Ciambella, Nino Lettieri e Michele Miglionico – assegnerà gli Oscar che verranno svelati durante la serata di gala e che verranno inseriti, a seguire, nell’Albo D’oro del Premio, che ripercorre tutte le edizioni precedenti, che hanno visto protagonisti nomi di primo livello della moda e dello spettacolo: da Rocco Barocco a Egon Von Fürstenberg, da Sarli a Genny e Byblos by Girombelli, da Renato Balestra a Giada Curti, da Barbara Bouchet a Barbara D’Urso, dalla senatrice Monica Cirinnà ad Annalisa Minetti, Clarissa Burt, da Stefano Coletta (direttore Rai) a Enrico Vanzina (regista) e tanti altri ancora. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche questi approfondimenti
“Roma Roma Roma” torna su vinile a 50 anni dalla pubblicazione! L’incisione originale di Antonello Venditti la versione live dell'Olimpico su 45 giri classico e uno in edizione limitata a forma di Lupetto Acquista ora! ? store.asroma.com/it/landing/vi Vai su X
Roma con i soliti problemi offensivi: Gasperini torna alla carica per Raspadori. Sarebbe il colpo giusto per i giallorossi? La Roma ci aveva già provato a gennaio scorso, Gian Piero Gasperini addirittura un anno prima, a gennaio del 2024. E allora quel fil - facebook.com Vai su Facebook
«Non una parola»: al Teatro dei Contrari di Monteverde Vecchio un racconto delicato e potente sull’autismo - Grazie ai Fondi Cultura del Municipio Roma XII, il quartiere di Monteverde Vecchio torna a essere palcoscenico di un importante appuntamento culturale: la seconda edizione della ... Da msn.com
Al via Roma Baccalà, evento nel segno del Giubileo - Torna Roma Baccalà, evento dal 18 al 21 settembre con un'edizione speciale che celebra il Giubileo, inserendosi nel palinsesto Artes et Jubilaeum promosso dall'assessorato alla Cultura di Roma ... Lo riporta ansa.it