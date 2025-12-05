Torna a Roma la XII Edizione del Premio Europeo ST Oscar della Moda al Salone delle Colonne il 14 dicembre 2025

Si terrà al  Salone delle Colonne dell’Eur, a Roma,  domenica 14 dicembre alle ore 20.30  la  XII Edizione  del prestigioso  Premio Europeo ST. Oscar della Moda,  ideato dal direttore artistico  Steven G. Torrisi, con il patrocinio dell’ Assessorato Grandi Eventi, Sport Turismo e Moda di Roma Capitale. Un evento ormai consolidato creato dal   direttore artistico  Steven G. Torrisi, che quest’anno vedrà alla conduzione la coppia formata da  Veronica Maya  e  Stefano Baragli. La giuria tecnica 2025 –  composta dal presidente onorario  Alviero Martini, dal Presidente   Nando Moscariello, e dai giurati  Gianni Calignano, Franco Ciambella, Nino Lettieri e Michele Miglionico  –  assegnerà gli Oscar che verranno svelati durante la serata di gala e che verranno inseriti,  a seguire,   nell’Albo D’oro del Premio, che ripercorre tutte le edizioni precedenti, che hanno visto protagonisti nomi di primo livello della moda e dello spettacolo: da Rocco Barocco a Egon Von Fürstenberg,  da Sarli a Genny e Byblos by Girombelli,  da Renato Balestra a Giada Curti, da Barbara Bouchet a Barbara D’Urso, dalla senatrice Monica Cirinnà ad Annalisa Minetti, Clarissa Burt, da Stefano Coletta (direttore Rai) a Enrico Vanzina (regista) e tanti altri ancora. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

