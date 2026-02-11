Massafra Centro | tragedia sfiorata UILPoste Puglia

Una mattinata all’ufficio postale di Massafra si è conclusa con un intervento rapido da parte dei vigili del fuoco. La finestra di uno dei locali è crollata improvvisamente, creando il rischio di ferite gravi per dipendenti e clienti. Il sindacato UILPoste Puglia ha immediatamente alzato la voce, parlando di emergenza sicurezza in tutta la zona. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma la paura resta alta. La situazione richiede interventi immediati per evitare che incidenti simili si ripetano.

Massafra, Finestra Cede in Poste: Sindacato UILPoste Puglia Grida all'Emergenza Sicurezza. Una mattinata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia si è consumata ieri presso l'ufficio postale di Massafra Centro, in Puglia. Una finestra blindata ha ceduto improvvisamente, ferendo una dipendente mentre cercava di aprirla. L'incidente, avvenuto in un ambiente frequentato quotidianamente da numerosi cittadini, ha immediatamente sollevato un'ondata di preoccupazione e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare all'interno degli uffici postali. La lavoratrice, colpita dal crollo della struttura, ha riportato un trauma cranico e lesioni alla spalla, richiedendo un trasporto d'urgenza presso l'ospedale San Pio di Castellaneta.

