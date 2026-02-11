Una giornata di paura a Massafra Centro, dove un incidente poteva finire in tragedia. Ieri mattina, una lavoratrice stava aprendo una finestra blindata nell’ufficio postale quando questa si è improvvisamente staccata, colpendola in pieno. Solo per caso, nessuno si è fatto male gravemente. La UILPoste Puglia denuncia: “Non possiamo affidare alla fortuna la sicurezza sui luoghi di lavoro.” La vicenda riaccende il dibattito sulla tutela dei dipendenti in ambienti spesso poco sicuri.

Tarantini Time Quotidiano Solo per un caso fortuito non si è trasformato in una tragedia l’incidente avvenuto ieri mattina presso l’Ufficio Postale di Massafra Centro, dove una finestra blindata ha improvvisamente ceduto colpendo una lavoratrice mentre tentava di aprirla. La collega, ferita alla testa e alla spalla, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Pio di Castellaneta, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, il personale sanitario e gli ispettori del lavoro, che hanno avviato gli accertamenti del caso. “È inaccettabile che nei luoghi di lavoro, e in particolare in ambienti aperti al pubblico come gli uffici postali, si possa ancora rischiare la vita a causa della mancanza di manutenzione – dichiara il segretario regionale UILPoste Puglia, Giuseppe Manfuso. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Massafra Centro: tragedia sfiorata. UILPoste Puglia: “Non possiamo affidarci alla fortuna per la sicurezza sui luoghi di lavoro”

