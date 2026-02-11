Massafra | tragedia sfiorata all’ufficio postale Ieri

Ieri mattina a Massafra, un incidente all’ufficio postale ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Una finestra blindata, improvvisamente ceduta, ha colpito una lavoratrice che stava tentando di aprirla. Per fortuna, grazie a un caso fortuito, nessuno si è fatto male seriamente.

Di seguito un comunicato diffuso da Uil poste Taranto: Solo per un caso fortuito non si è trasformato in una tragedia l’incidente avvenuto ieri mattina presso l’Ufficio Postale di Massafra Centro, dove una finestra blindata ha improvvisamente ceduto colpendo una lavoratrice mentre tentava di aprirla. La collega, ferita alla testa e alla spalla, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Pio di Castellaneta, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, il personale sanitario e gli ispettori del lavoro, che hanno avviato gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Massafra: “tragedia sfiorata all’ufficio postale” Ieri Approfondimenti su Massafra UfficioPostale Massafra Centro: tragedia sfiorata. UILPoste Puglia: “Non possiamo affidarci alla fortuna per la sicurezza sui luoghi di lavoro” Una giornata di paura a Massafra Centro, dove un incidente poteva finire in tragedia. Caccamo, l'ufficio postale chiude per ammodernamento: attivo l'ufficio mobile in piazza Cappuccini La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Il disco del 24enne di Massafra, in uscita il 30 gennaio, è già un caso discografico: ha conquistato il Disco d'Oro in sola prevendita, con 28mila copie già prenotate sullo store della Universal - facebook.com facebook

