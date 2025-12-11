Botte e minacce di morte alla compagna | l' uomo sconterà in carcere quattro anni di reclusione

Un uomo di Sonnino è stato condannato a quattro anni di carcere per aver aggredito e minacciato di morte la propria compagna. La donna ha denunciato un lungo periodo di violenze, vessazioni e persecuzioni vissuti in casa nel 2022, portando all’intervento delle autorità e alla successiva condanna dell’aggressore.

Botte, atteggiamenti vessatori e minacce di morte. Un clima di persecuzioni vissuto in casa e denunciato da una donna, compagna e convivente di un uomo violento, nel 2022 a Sonnino. Per quegli episodi segnalati alle forze dell'ordine dalla vittima l'uomo, 47enne del posto, già noto alle forze di.

