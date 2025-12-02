Battaglia no-vax ai tempi del Covid | la giustizia presenta il conto ai farmacisti di Renate Brianza

Renate Brianza (Monza Brianza), 2 dicembre 2025 - Nuovi guai giudiziari per Marco S., farmacista di Renate Brianza. Dopo la condanna per esercizio abusivo della professione medica per l'iniezione fatta ad un cliente nel retrobottega della farmacia, arriva la messa alla prova chiesta per i presunti reati commessi nella battaglia ideologica no-vax ai tempi del Covid. Il farmacista, a cui recentemente il Tribunale di Monza ha inflitto la pena di un anno con la sospensione condizionale e 10mila euro di multa (ma lo ha assolto dall'accusa di lesioni colpose gravi per i presunti danni causati dalla puntura al gomito ad un 50enne che ha contratto un'infezione mangiaosso a un braccio) è stato chiamato nuovamente davanti al giudice monzese, questa volta insieme alla sorella Clara, per una vicenda che risale ad un periodo a cavallo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Battaglia no-vax ai tempi del Covid: la giustizia presenta il conto ai farmacisti di Renate Brianza

