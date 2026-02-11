Maschere all’aroma del tartufo

Domenica ad Acqualagna si svolge la 41^ Fiera Regionale del Tartufo Nero Pregiato. La giornata si anima con il Carnevale al Tartufo, che porta sfilate in maschera, premi dedicati al tartufo e tante specialità gastronomiche. Molti visitatori arrivano per assaporare il tartufo e partecipare alle varie iniziative in programma.

Domenica ad Acqualagna torna in occasione della 41^ Fiera Regionale del Tartufo Nero Pregiato ‘il Carnevale al Tartufo’ con sfilate in maschera e premi al tartufo e tante in specialità gastronomiche. Ricco il programma. Si inizia alle ore 9 in Piazza Mattei con l’aperura del mercatino del tartufo. Momento clou alle ore 9,30 a Teatro Conti il convegno sulla tartuficoltura: "Coltivazione del Tartufo, Testimonianze ed Esperienze" evento organizzato dall’Associazione Nazionale Conduttori Tartufaie (Anct- Acqualagna) e dall’Accademia Agraria Pesaro. Per l’occasione sono stati chiamati relatori qualificati (tra cui alcuni professori universitari), vivaisti specializzati e tartuficoltori con l’intento da parte degli organizzatori di far emergere con chiarezza come la tartuficoltura sia una concreta opportunità di sviluppo per le aree interne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

