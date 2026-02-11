Domenica ad Acqualagna si svolge la 41^ Fiera Regionale del Tartufo Nero Pregiato. La giornata si anima con il Carnevale al Tartufo, che porta sfilate in maschera, premi dedicati al tartufo e tante specialità gastronomiche. Molti visitatori arrivano per assaporare il tartufo e partecipare alle varie iniziative in programma.

Domenica ad Acqualagna torna in occasione della 41^ Fiera Regionale del Tartufo Nero Pregiato ‘il Carnevale al Tartufo’ con sfilate in maschera e premi al tartufo e tante in specialità gastronomiche. Ricco il programma. Si inizia alle ore 9 in Piazza Mattei con l’aperura del mercatino del tartufo. Momento clou alle ore 9,30 a Teatro Conti il convegno sulla tartuficoltura: "Coltivazione del Tartufo, Testimonianze ed Esperienze" evento organizzato dall’Associazione Nazionale Conduttori Tartufaie (Anct- Acqualagna) e dall’Accademia Agraria Pesaro. Per l’occasione sono stati chiamati relatori qualificati (tra cui alcuni professori universitari), vivaisti specializzati e tartuficoltori con l’intento da parte degli organizzatori di far emergere con chiarezza come la tartuficoltura sia una concreta opportunità di sviluppo per le aree interne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maschere all’aroma del tartufo

Approfondimenti su Acqualagna Fiera

In Scandinavia, in un paese freddo tra fiordi e montagne innevate, si prepara ancora il lutefisk per il Capodanno.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

HUGE Amazon Gift Guide 2025 50+ Must Haves for Everyone on Your List!!

Ultime notizie su Acqualagna Fiera

Argomenti discussi: Maschere all’aroma del tartufo.

Bucce di mandarino, come riciclarle tra tisane, maschere del viso e profumi per la casaCi sono ottimi modi per riciclare le bucce dei mandarini, a partire da ottime tisane digestive e toniche: me vediamo anche ulteriori idee. dilei.it

Maschere da colorare e stampare per Carnevale 2026: le idee per i lavoretti da fare con i bambiniDisegni e illustrazioni di Carnevale per bambini da scaricare, colorare da stampare e ritagliare: maschere, costumi e soggetti festosi per lavoretti creativi ... fanpage.it

CARNEVALE IN PORTOGALLO TRA MASCHERE, MUSICA E DANZA Da Lisbona a Lazarim, il Portogallo si accende di festa dal 7 al 18 febbraio Il Carnevale in Portogallo non è solo una festa ma è un’esplosione di colori, musica, tradizione e gioia che conta - facebook.com facebook

#Travel #News Carnevale 2026 a Roma: eventi, maschere e tradizioni #Viaggi #turismo #travelgram #wanderlust #art #travelblogger #instatravel #explore #trip #voloscontato x.com