aroma locale e globale

Ogni tazza di caffè racconta una storia. Una storia che inizia lontano – tra le piantagioni bagnate dal sole, attraversa oceani e mani esperte, e arriva fino a noi, in un gesto quotidiano che unisce il mondo. Perché il caffè non è mai solo caffè: è cultura, sapienza, costume e sorpresa in ogni angolo del pianeta. C’è il lavoro di chi coltiva, la visione di chi innova, e la curiosità di chi assapora il mondo, un sorso alla volta. In questo episodio scopriremo la visione locale e globale di un prodotto e di un’azienda che ha fatto della qualità una missione con Gianlorenzo Beccuti, International Operations Manager di Costadoro UK. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

