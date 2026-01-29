Il Lutefisk | il piatto tradizionale del Capodanno vichingo del pungente aroma

In Scandinavia, in un paese freddo tra fiordi e montagne innevate, si prepara ancora il lutefisk per il Capodanno. È un piatto che ha radici antiche, molto pungente e difficile da dimenticare. Le famiglie lo fanno da generazioni, rispettando una tradizione che resiste al passare del tempo. Nonostante l’aroma forte, il lutefisk resta un simbolo forte delle feste in quelle zone.

Nei freddi territori della Scandinavia, dove i fiordi si estendono come nastri d'argento tra le montagne innevate, una tradizione culinaria sopravvive da secoli, sfidando il tempo e il palato moderno. Il lutefisk, un piatto a base di merluzzo essiccato trattato con liscivia, racconta una storia di sopravvivenza, ingegno e resilienza che affonda le sue radici nell'epoca vichinga. L'aroma del lutefisk è tanto distintivo quanto controverso. Il profumo intenso e pungente che si diffonde durante la preparazione è diventato leggendario nelle cucine nordiche. Note alcaline si mescolano a sentori marini, creando una fragranza che divide gli animi: per i tradizionalisti è il profumo del Natale che si avvicina, per i novizi può risultare decisamente sorprendente.

