Sicurezza nelle scuole riunione in prefettura | Prevenzione e controlli per tutelare gli studenti

La prefettura di Livorno ha convocato ieri pomeriggio un incontro con le autorità locali per discutere di sicurezza nelle scuole. Durante la riunione, si è parlato di rafforzare i controlli e di mettere in campo misure di prevenzione per proteggere gli studenti. Nessuna decisione definitiva, ma l’obiettivo è chiaro: garantire un ambiente più sicuro per i ragazzi che ogni giorno entrano in classe.

La sicurezza nella scuole di Livorno è stata al centro del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura ieri pomeriggio, lunedì 9 febbraio. L'incontro era stato fissato con l'obiettivo di rafforzare le azioni coordinate di prevenzione e controllo, intercettando tempestivamente eventuali situazioni di criticità e garantendo sicurezza e legalità all'interno degli istituti e nelle aree immediatamente adiacenti. "Il Comitato rappresenta una rete istituzionale a garanzia delle scuole e ha lo scopo di poter mettere tempestivamente in atto, in caso di criticità evidenziate, azioni coordinate di prevenzione e controllo per garantire sicurezza e legalità all'interno dei nostri istituti - ha aggiunto la provveditore agli studi Cristina Grieco -.

