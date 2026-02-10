Sicurezza nelle scuole riunione in prefettura | Prevenzione e controlli per tutelare gli studenti
La prefettura di Livorno ha convocato ieri pomeriggio un incontro con le autorità locali per discutere di sicurezza nelle scuole. Durante la riunione, si è parlato di rafforzare i controlli e di mettere in campo misure di prevenzione per proteggere gli studenti. Nessuna decisione definitiva, ma l’obiettivo è chiaro: garantire un ambiente più sicuro per i ragazzi che ogni giorno entrano in classe.
La sicurezza nella scuole di Livorno è stata al centro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura ieri pomeriggio, lunedì 9 febbraio. L’incontro era stato fissato con l’obiettivo di rafforzare le azioni coordinate di prevenzione e controllo, intercettando tempestivamente eventuali situazioni di criticità e garantendo sicurezza e legalità all’interno degli istituti e nelle aree immediatamente adiacenti. “Il Comitato rappresenta una rete istituzionale a garanzia delle scuole e ha lo scopo di poter mettere tempestivamente in atto, in caso di criticità evidenziate, azioni coordinate di prevenzione e controllo per garantire sicurezza e legalità all’interno dei nostri istituti - ha aggiunto la provveditore agli studi Cristina Grieco -.🔗 Leggi su Livornotoday.it
