William Zepeda punta alla corona WBC dopo la revoca del titolo a Shakur Stevenson

Dopo la revoca del titolo a Shakur Stevenson, William Zepeda si prepara a conquistare la cintura WBC. La decisione della WBC ha lasciato il titolo vacante, e il pugile messicano si sta facendo strada per diventare il prossimo campione. La sfida si avvicina e Zepeda punta deciso alla corona, pronto a sfruttare questa occasione.

Nel panorama dei pesi leggeri, una decisione della WBC ha ridefinito la scena: la cintura è ora vacante a seguito dell'uscita di Shakur Stevenson dalla categoria leggera per spostarsi verso categorie superiori. In questo contesto, William Zepeda si presenta come principale candidato all'oro, con l'opportunità di laurearsi campione mondiale qualora la sfida si definisca nelle prossime settimane. La situazione riflette una dinamica in cui la ricerca di nuove sfide sovrasta la continuità delle corse in una categoria storicamente accessibile a Stevenson, che ha preferito non pagare una quota sanzionatoria per mantenere la cintura a 135 libbre.

