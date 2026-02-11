Maria De Filippi zoppica in studio | cosa è successo e come sta adesso

Maria De Filippi entra in studio a “Amici 25” con un passo incerto e tutti notano subito qualcosa di diverso. La conduttrice zoppica leggermente, e il pubblico si preoccupa. Ora, però, sembra stare meglio, anche se l’episodio ha lasciato tutti con il dubbio su cosa le sia successo.

Maria De Filippi entra in studio ad Amici 25 con passo incerto e subito scatta la curiosità. La conduttrice zoppica leggermente e il pubblico si preoccupa. A spiegare tutto è lei stessa, con poche parole semplici e sincere. Un piccolo incidente domestico, nato per proteggere il suo bassotto, le ha causato dolore alla caviglia. Il motivo ha colpito i fan, che hanno riempito i social di messaggi di affetto. Per fortuna la conduttrice sta bene. Amici 25, cambia il regolamento per il serale: cosa succede Il momento che ha sorpreso lo studio. Maria De Filippi appare visibilmente dolorante mentre raggiunge il centro dello studio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

