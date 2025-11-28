Chicco Sfondrini sparito da Amici | cosa è successo all’ex braccio destro di Maria De Filippi e cosa fa oggi

I fan di Amici che seguono il talent fin dagli esordi ricordano bene il volto di Chicco Sfondrini, una presenza fissa nelle prime annate del programma quando il talent di Maria De Filippi stava ancora costruendo la sua identità televisiva. Seduto accanto alla conduttrice, sempre pronto a intervenire nei momenti decisivi, aveva finito per diventare quasi un simbolo di quel periodo pionieristico in cui il legame tra studio, ragazzi e pubblico si stava consolidando. Oggi che Amici è arrivato alla sua venticinquesima edizione, inevitabilmente molti telespettatori si chiedono che fine abbia fatto quell’autore tanto amato e quale piega abbia preso la sua carriera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it