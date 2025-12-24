Natale con vento di burrasca forte | scenari divieti e chiusure

Natale con vento di burrasca e divieti. A seguito dell'avviso emesso dal centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede vento di burrasca forte da nord per la giornata di Natale, giovedì 25 dicembre, a Genova entrano in vigore le ordinanze della sindaca. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

