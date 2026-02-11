In arrivo una nuova mareggiata l’esperto | Raffiche di vento e onde alte fino a 6 metri

Una nuova mareggiata si avvicina alla costa di Messina e della sua provincia. Le previsioni parlano di raffiche di vento fortissimo e onde alte fino a 6 metri. Le autorità hanno già messo in moto le allerte, mentre i cittadini si preparano a resistere all’onda di maltempo che sta per colpire la zona.

Messina e la sua provincia sono in allerta per l’arrivo di una mareggiata causata da un ciclone atlantico. Le previsioni indicano raffiche di vento fino a 120 chilometri orari alle Eolie e onde che potrebbero raggiungere i sei metri lungo la costa tirrenica, con possibili danni a infrastrutture e disagi per la popolazione a partire dal tardo pomeriggio del 12 febbraio. La Sicilia settentrionale si prepara ad affrontare le conseguenze di una tempesta legata a un profondo ciclone atlantico che si sta spostando verso il Mediterraneo. Il sistema, pur non paragonabile alla forza distruttiva del ciclone “Harry” che aveva colpito la regione in passato, presenta caratteristiche tali da destare preoccupazione, soprattutto lungo la costa tirrenica messinese.🔗 Leggi su Ameve.eu

