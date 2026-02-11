Mare Fuori 6 la conferenza stampa | FdI vuole punire la serie? Non scriviamo pensando alla politica Artem ci sarà
La conferenza stampa di Mare Fuori 6 si è tenuta oggi con i protagonisti e i produttori della serie. Carmine Recano, Vincenzo Ferrera, Roberto Sessa e Beniamino Catena hanno risposto alle domande, chiarendo che non si scrive pensando alla politica. Il cast ha confermato che Artem sarà presente anche in questa stagione, senza lasciarsi influenzare da polemiche o ipotesi di punizioni.
La conferenza stampa di presentazione di Mare Fuori 6 con Carmine Recano, Vincenzo Ferrera, il produttore Roberto Sessa e il regista Beniamino Catena. La serie, un successo per Rai e Picomedia, è stata confermata per due nuove stagioni. Alla domanda di Fanpage sul commentare la legge contro le serie tv che esaltano atteggiamenti criminali, lo sceneggiatore Careddu: "Scriviamo attenendoci all'etica".🔗 Leggi su Fanpage.it
