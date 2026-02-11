Mare Fuori 6 la conferenza stampa | FdI vuole punire la serie? Non scriviamo pensando alla politica Artem ci sarà

La conferenza stampa di Mare Fuori 6 si è tenuta oggi con i protagonisti e i produttori della serie. Carmine Recano, Vincenzo Ferrera, Roberto Sessa e Beniamino Catena hanno risposto alle domande, chiarendo che non si scrive pensando alla politica. Il cast ha confermato che Artem sarà presente anche in questa stagione, senza lasciarsi influenzare da polemiche o ipotesi di punizioni.

