Artem Tkachuck di Mare Fuori coinvolto in una rissa in un hotel di Roma | Insulti e spintoni nella reception
Artem Tkachuck, attore di Mare Fuori, è finito coinvolto in una rissa in un hotel di Roma. Secondo quanto si è appreso, l’attore ha iniziato a discutere animatamente con altri ospiti nella reception, scambiandosi insulti e spintoni. La discussione è subito degenerata e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto per calmare gli animi. Al momento non ci sono dettagli sulle cause dell’alterco né su eventuali conseguenze.
Artem Tkachuck è stato protagonista di una rissa in un albergo romano. Un'accesa discussione con alcuni degli ospiti, è degenerata in una breve colluttazione, per la quale è intervenuta anche la polizia.🔗 Leggi su Fanpage.it
“Ti taglio la gola, fr***o, ti spezzo le ginocchia”: Artem di Mare “Fuori” choc, minacce di morte e insulti omofobi ad un follower
Artem Tkachuk, noto influencer, ha recentemente attirato l’attenzione per aver rivolto minacce di morte e insulti omofobi a un follower sui social.
"Quel parcheggio è mio": minacce, insulti e poi la rissa. Schiaffi e spintoni in strada per...il posteggio conteso
Artem Tkachuk, arriva la polizia dopo la serata in discoteca. L'attore: Hanno tentato di rapinarmiL'attore che ha interpretato 'Pino' nella serie tv 'Mare Fuori' si difende suoi social. L'aggressione si sarebbe consumata in zona Torre Maura ... romatoday.it
Ti taglio la gola, fr***o, ti spezzo le ginocchia: Artem di Mare Fuori choc, minacce di morte e insulti omofobi ad un followerIl 2026 di Artem Tkachuk inizia a suon di minacce di morte e insulti omofobi rivolti a un follower che sui social gli ha commentato una storia dicendo: Ma è perz a cap (Hai perso la testa, ndr). ilfattoquotidiano.it
“Non ho rotto niente. Mi hanno abbattuto come un elefante e mi sono svegliato per 13 giorni nel TSO in mezzo ai veri pazzi” Artem Tkachuk rompe il silenzio e racconta la sua versione su quanto accaduto: https://fanpa.ge/TErEb - facebook.com facebook
