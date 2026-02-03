Artem Tkachuck di Mare Fuori coinvolto in una rissa in un hotel di Roma | Insulti e spintoni nella reception

Artem Tkachuck, attore di Mare Fuori, è finito coinvolto in una rissa in un hotel di Roma. Secondo quanto si è appreso, l’attore ha iniziato a discutere animatamente con altri ospiti nella reception, scambiandosi insulti e spintoni. La discussione è subito degenerata e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto per calmare gli animi. Al momento non ci sono dettagli sulle cause dell’alterco né su eventuali conseguenze.

