FdI vuole una legge contro chi esalta la mafia per punire anche serie tv come Gomorra e Mare Fuori

Fratelli d'Italia ha presentato un disegno di legge che mira a contrastare la rappresentazione delle attività mafiose nei media, punendo chi

Fratelli d'Italia ha depositato un ddl che punisce chi "ripropone atti o comportamenti" di personaggi mafiosi con intento "apologetico", così come chi "esalta fatti, metodi, princìpi" mafiosi. Tra gli esempi citati nel testo ci sono anche "serie televisive che mitizzano personaggi reali o immaginari delle varie associazioni criminali di stampo mafioso". Fanpage.it

