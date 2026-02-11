Marchesini Group lancia ‘Bess’ il sistema che garantisce energia | Un passo verso l’indipendenza

Marchesini Group ha presentato ‘Bess’, un nuovo sistema che promette di garantire energia in modo più affidabile. Maurizio Marchesini, presidente dell’azienda, parla di un passo importante verso l’indipendenza energetica. L’azienda di Bologna punta a innovare con questa tecnologia e a ridurre la dipendenza da fonti esterne. La novità arriva mentre si parla sempre più di alternative sostenibili.

Bologna, 11 febbraio 2025 – Maurizio Marchesini, presidente di Marchesini group, è un’ottimista nato, ed è incuriosito da quello che sarà il futuro dell’economia e del mondo. Questa visione è ben rappresentata nel Bess ( Battery Energy Storage System ) sviluppato da Proteo Engineering (Gruppo Marchesini) e realizzato in Florim, che rappresenta, nel settore ceramico mondiale, un unicum assoluto. «L’impianto consente di ridurre la dipendenza energetica da fonti esterne», dichiara Claudio Lucchese, presidente di Florim. Non solo una tecnologia: «L’energia è vista come infrastruttura strategica». Presidente Marchesini, che cos’è questo nuovo sistema? «È l’anello mancante nella catena di produzione energetica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

