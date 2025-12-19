Dal Consiglio europeo un passo verso l’indipendenza europea e tre lezioni

Il recente Consiglio europeo rappresenta un momento storico, segnando un passo decisivo verso l’indipendenza dell’Europa. Un evento che, oltre a definire nuove direzioni strategiche, ci lascia tre preziose lezioni per il futuro. Un’occasione per riflettere sulle sfide e le opportunità di un continente in evoluzione, pronto a consolidare la propria autonomia e a tracciare un nuovo percorso di crescita e sovranità.

Probabilmente questo Consiglio Europeo verrà studiato e ricordato a lungo, perché ha compiuto un passo verso l’indipendenza europea e ci lascia tre lezioni fondamentali su cui riflettere per il futuro. Questo Consiglio europeo sarà ricordato come un grande successo dell’Unione europea, che segna un importante passo verso l’indipendenza e l’autonomia dell’Europa. Perché nonostante i litigi, i dissidi, le incertezze, alla fine l’Unione europea è riuscita a garantire 90 miliardi di aiuti all’Ucraina per i prossimi 2 anni, quindi garantendo lo stesso livello di aiuti complessivi che l’Ucraina ha avuto nel 2025, 45 miliardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

