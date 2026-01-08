Una truffa basata sulla richiesta di cauzione ha coinvolto un’anziana donna di Gallipoli, in provincia di Lecce. I criminali hanno approfittato della sua fiducia, convincendola a versare 40.000 euro con la falsa promessa di aiutare il commissario e sua figlia. Questo episodio evidenzia la crescente sofisticazione delle truffe e l’importanza di prestare attenzione alle comunicazioni sospette.

Le truffe sono all’ordine del giorno, e diventano sempre più sofisticate. In questo caso, con la “classica” scusa della cauzione, a finire nel mirino dei criminali è stata un’anziana donna di Gallipoli, in provincia di Lecce. L’86enne è stata contattata da un uomo per telefono che, fingendosi un commissario, ha ingannato la donna dicendole che la figlia era coinvolta in una grave vicenda giudiziaria. L’uomo, in toni rassicuranti, ha fatto quindi leva sulla bontà dell’anziana, chiedendole infine una somma di denaro – saranno circa 40mila euro – come “cauzione” per liberare la figlia. A riscuotere il credito poco dopo ci ha pensato un complice, presentatosi in abiti civili presso l’abitazione della vittima che gli ha consegnato le decine di migliaia di euro in contanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono il commissario, sua figlia è nei guai”. La truffa della cauzione a un’anziana che versa 40mila euro

Leggi anche: “Sua figlia è nei guai”: anziana consegna 40mila euro per pagare finta cauzione

Leggi anche: “Sua figlia è nei guai”: donna consegna 40mila euro per pagare finta cauzione

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Da 'L'invenzione del colore' di Raimo a 'La piccola fiammiferaia' di Lacombe, le novità in libreria; “I denti marciscono e le unghie cadono” del magnate di Hong Kong in prigione, cube la figlia alla BBC; Tragedia Crans Montana, l’incredibile storia del soccorritore eroe reggino: ‘Gli ustionati mi imploravano aiuto’; Paola Altieri, operatrice sociosanitaria uccisa dalla malattia a 51 anni: «Si era distinta per spirito di sacrificio e professionalità».

“Sono il commissario, sua figlia è nei guai”. La truffa della cauzione a un’anziana che versa 40mila euro - A Gallipoli un falso commissario convince un'86enne a pagare una cauzione di 40mila euro per liberare la figlia ... ilfattoquotidiano.it