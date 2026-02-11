Marc Márquez non si presenta alla partenza del Gran Premio di Motegi. Il pilota spagnolo, reduce da recenti problemi fisici, ha deciso di non scendere in pista, lasciando il suo team senza una presenza in gara. La decisione sorprende, visto che Márquez aveva annunciato di voler correre senza problemi, ma alla fine ha preferito saltare l’appuntamento giapponese. La sua assenza potrebbe influenzare la classifica e le prossime gare, mentre gli altri piloti si preparano ad approfittare di questa opportunità.

La percezione delle nuove dinamiche della MotoGP guarda già alla stagione 2027, tra conferme contrattuali, possibili cambi di squadra e un mercato destinato a ridefinire la griglia. In tale contesto, Marc Márquez ha partecipato a una simulazione di posizionamenti, offrendo una lettura dinamica dell’orizzonte competitivo senza rivelare dettagli che non siano noti al pubblico. L’esercizio ha coinvolto l’uso di una lavagna magnetica e una serie di dinamiche di assegnazione dei sedili tra piloti di diverso profilo, con un riscontro immediato sui nomi presenti nella griglia e sui legami tra team e contract. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Marc Márquez salta la partenza del GP di Motegi

