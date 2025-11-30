Da due anni gli studenti del Liceo Classico Pellegrino Rossi iniziano l’anno scolastico lontano dalla loro scuola. La campanella suona all’ex Vallerga, in via San Francesco, mentre la sede storica di viale Democrazia resta un cantiere. Dal 2023 è in corso un intervento di adeguamento sismico e riqualificazione che procede a fasi complesse e che, per ora, non consente il rientro. I lavori, finanziati con fondi Pnrr e risorse provinciali, prevedono la messa in sicurezza del blocco 1, la demolizione e ricostruzione del blocco 3 e la riqualificazione dell’area palestra. Un cantiere articolato, con tempi lunghi e procedure tecniche rigide per la natura storica dell’edificio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ’Pellegrino Rossi’ provvisorio da anni. E si allungano i tempi del cantiere