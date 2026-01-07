Era lì così… Shock su una bimba cosa le hanno fatto mamma e nonni Orrore puro

Una bambina ha vissuto un’infanzia di isolamento totale, lontana dalla scuola, dai coetanei e dal contatto con il mondo esterno. La scoperta di quanto accaduto a lei, tra shock e dolore, solleva interrogativi sulla tutela dei minori e sulla necessità di interventi tempestivi per garantire la sicurezza dei più giovani.

Un’infanzia trascorsa nel silenzio e nell’isolamento più totale, lontana dalla scuola, dai coetanei e da qualunque contatto con il mondo esterno. È la storia di una bambina segregata per i primi otto anni della sua vita in casa con la madre e i nonni, senza che le fosse consentito neppure di frequentare la scuola. La vicenda è emersa ad Attendorn, dove la polizia è intervenuta nel settembre 2022 ponendo fine a una situazione che oggi viene definita dagli inquirenti di estrema gravità. La bambina, che oggi ha 12 anni, presenta gravi disturbi dello sviluppo sociale e motorio, conseguenza diretta di un’infanzia vissuta in completo isolamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

