Mamma è in viaggio Poi confessa il delitto | il cadavere sepolto in un bosco

Una donna ha confessato di aver ucciso qualcuno e di aver sepolto il corpo in un bosco. La polizia ha fatto irruzione in una casa di Piobesi, dove la donna viveva, e ha trovato il cadavere nascosto tra gli alberi. La donna, che aveva detto di essere in viaggio, è stata fermata e portata in questura per ulteriori interrogatori. La scena si è trasformata in un giallo che scuote la provincia, lasciando tutti senza parole.

Il silenzio assordante che avvolgeva un’abitazione di Piobesi si è trasformato, nelle ultime ore, in un incubo di cronaca nera che scuote la provincia torinese. Nessuno aveva notizie della vittima da diverse settimane, “almeno da prima di Natale”, un lasso di tempo che ha spinto i carabinieri a presentarsi alla porta dell’appartamento dove la donna risiedeva insieme al figlio. È stato proprio quest’ultimo ad accogliere i militari con una spiegazione che, col passare dei minuti, è apparsa sempre più fragile e inverosimile agli occhi degli inquirenti. Inizialmente, l’uomo ha tentato di sviare le indagini fornendo una versione rassicurante quanto falsa: «Mamma è partita per un viaggio», avrebbe dichiarato ai carabinieri in prima battuta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Questa mattina i carabinieri e i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di una donna di Piobesi Torinese nel bosco di Stupinigi, vicino alla Palazzina di Caccia.

A Nichelino, i sospetti si sono trasformati in confessione.

