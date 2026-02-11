Ho ucciso mamma e l’ho sepolta vicino alla Palazzina | trovato cadavere a Stupinigi Nichelino uomo confessa omicidio

A Nichelino, i sospetti si sono trasformati in confessione. Un uomo ha ammesso di aver ucciso la madre e di averla sepolta vicino alla Palazzina di Stupinigi. I vigili del fuoco e i carabinieri stanno scavando nel luogo indicato, sperando di trovare il corpo della donna, forse morta più di un mese fa. La polizia ha già ascoltato l’uomo e ora si concentra sulle verifiche.

Questa mattina a Nichelino, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno trovato un corpo in avanzato stato di decomposizione vicino alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

