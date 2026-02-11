Maltrattavano bimbi al nido 5 sospese

Cinque educatrici di un asilo nido privato sono state sospese per un anno. Le accuse: aver maltrattato bambini dai 9 mesi ai 3 anni. Gli investigatori hanno scoperto comportamenti violenti e inappropriati all’interno della struttura, che ora dovrà rispondere di fronte alla giustizia. Le famiglie dei piccoli sono sconvolte e aspettano chiarimenti.

13.04 Cinque educatrici di un asilo nido privato sono state interdette per un anno dall'esercizio della professione: avrebbero maltrattato in un asilo nido molti bimbi dai 9 mesi ai 3 anni d'età. Sotto sequestro la struttura, nel centro di Verona. Le indagini dei Carabinieri sono partite a dicembre. Sia l'interdizione che il sequestro sono stati disposti dal Gip, per interrompere immediatamente i presunti maltrattamenti e permettere gli accertamenti.

