Una svolta nel caso dell’asilo nido sequestrato, con cinque maestre sospese e i bambini ancora sotto shock. I video diffusi mostrano scene di violenza: bambini legati, picchiati e costretti a stare nello sgabuzzino al buio. Alcuni vengono trascinati per terra o spostati a forza, mentre vengono minacciati e gridano. La polizia ha aperto un’indagine, e le autorità stanno cercando di ricostruire cosa sia successo in quella struttura.

Bambini spostati a forza e trascinati per terra, legati alle seggioline, minacce e grida nei loro confronti. Sono gli elementi raccolti dai Carabinieri di Verona attraverso l'esame di centinaia di videoregistrazioni effettuate nell'asilo nido, che hanno portato all'interdizione dal lavoro di cinque maestre per un anno e al sequestro della struttura. L'orrore nei video Dai filmati gli investigatori hanno visto spostare i piccoli da un luogo all'altro con strattonamenti e spintoni, tirate di capelli, scappellotti, schiaffi, pizzicotti. Altre volte i bambini venivano messi in punizione negli angoli della sala, oppure venivano legati alle seggioline all'ora del pasto o rivoltandoli violentemente nel lettino. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Bimbi legati, picchiati e chiusi nello sgabuzzino al buio: asilo nido sequestrato e 5 maestre sospese. L'orrore nei video

