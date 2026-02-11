Maltempo senza tregua sull’Italia | tra piogge infinite e ritorno del gelo

Da dayitalianews.com 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia affronta un’ondata di maltempo che non dà tregua. Piogge continue e temperature in calo portano disagi e problemi in molte regioni. Le strade si allagano, e le previsioni indicano che questa situazione potrebbe durare ancora qualche giorno. La popolazione si prepara ad affrontare ulteriori difficoltà causate dalle intemperie.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Europa spaccata in due, l’Italia sotto assedio. Il maltempo continua a farsi sentire con forza e l’Italia si ritrova nella metà del continente dominata dalle “piogge infinite”. Una serie di perturbazioni attraverserà il cuore dell’Europa, colpendo prima Francia e Spagna con piogge intense e venti tempestosi, per poi riversarsi sulla Penisola. Il quadro meteorologico si presenta instabile e complesso, senza vere pause almeno fino a metà mese: si passerà dalle burrasche di matrice atlantica a un improvviso ritorno del gelo. Rischio tornado al Sud e neve abbondante sulle Alpi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

maltempo senza tregua sull8217italia tra piogge infinite e ritorno del gelo

© Dayitalianews.com - Maltempo senza tregua sull’Italia: tra piogge infinite e ritorno del gelo

Approfondimenti su Maltempo Italia

Meteo impazzito sull’Italia: piogge infinite, burrasche e poi il gelo che porterà abbondanti nevicate

Il maltempo continua a colpire l’Italia senza sosta.

Italia nel ‘loop’ del maltempo, ancora piogge senza tregua: ecco dove

L’Italia si trova ancora sotto una lunga ondata di maltempo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Maltempo Italia

Argomenti discussi: Maltempo senza tregua sull'Italia, attenzione agli effetti su umore e fisico; Maltempo senza tregua in Sicilia, domani ancora allerta gialla in gran parte dell’Isola; Maltempo senza tregua sull'Italia, attenzione agli effetti su umore e fisico; Il Meteo nel Piatto: maltempo senza tregua, cosa mangiare e bere con questo clima.

maltempo senza tregua sullMaltempo senza tregua: nel weekend di San Valentino arriva un ciclone sull’ItaliaL’Italia resta in una lunga fase instabile e, secondo l’analisi diffusa da 3bmeteo, non si intravede un vero cambio di passo nei prossimi giorni. Dopo ... zon.it

maltempo senza tregua sullItalia nel 'loop' del maltempo, ancora piogge senza tregua: ecco dovePiogge senza tregua sull’Italia: il maltempo resta bloccato sul versante tirrenico con accumuli elevati e rischio idrogeologico. Possibile svolta solo dopo metà mese. adnkronos.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.