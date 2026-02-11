Maltempo senza tregua sull’Italia | tra piogge infinite e ritorno del gelo

L’Italia affronta un’ondata di maltempo che non dà tregua. Piogge continue e temperature in calo portano disagi e problemi in molte regioni. Le strade si allagano, e le previsioni indicano che questa situazione potrebbe durare ancora qualche giorno. La popolazione si prepara ad affrontare ulteriori difficoltà causate dalle intemperie.

Europa spaccata in due, l'Italia sotto assedio. Il maltempo continua a farsi sentire con forza e l'Italia si ritrova nella metà del continente dominata dalle "piogge infinite". Una serie di perturbazioni attraverserà il cuore dell'Europa, colpendo prima Francia e Spagna con piogge intense e venti tempestosi, per poi riversarsi sulla Penisola. Il quadro meteorologico si presenta instabile e complesso, senza vere pause almeno fino a metà mese: si passerà dalle burrasche di matrice atlantica a un improvviso ritorno del gelo. Rischio tornado al Sud e neve abbondante sulle Alpi.

