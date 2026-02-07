Italia nel ‘loop’ del maltempo ancora piogge senza tregua | ecco dove

L’Italia si trova ancora sotto una lunga ondata di maltempo. La pioggia continua a cadere senza sosta su molte regioni, creando disagi e allerta tra i cittadini. Le previsioni parlano di ulteriori piogge anche nelle prossime ore, con i fiumi che si mantengono già al limite. La situazione resta critica in diverse zone del paese.

(Adnkronos) – Ancora pioggia e maltempo sull'Italia secondo le previsioni meteo di oggi, sabato 7 febbraio 2026. Dalla Liguria di Levante giù fino alla Calabria, il versante tirrenico è diventato il bersaglio immobile di un flusso atlantico che non conosce sosta. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che questa configurazione è ormai bloccata da.

La neve copre le vette delle Alpi, creando un manto bianco che si estende a perdita d’occhio.

La regione affronta un periodo di instabilità con piogge abbondanti, vento sostenuto e mari agitati.

