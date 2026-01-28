Maltempo senza tregua | Sud sotto piogge vento forte e temporali fino al weekend
La pioggia non si ferma e il vento si fa sempre più forte nel Sud. Da giorni le perturbazioni atlantiche portano temporali e raffiche intense, mentre Nord e Centro restano in parte risparmiati. Le previsioni indicano che questa situazione durerà ancora qualche giorno, con il Sud che continua a essere colpito duramente dal maltempo.
Roma - Correnti atlantiche insistenti sull’Italia meridionale e sulle isole, instabilità diffusa e raffiche intense, mentre Nord e parte del Centro restano ai margini La fase di maltempo continuerà a caratterizzare i prossimi giorni, con il Sud Italia e le isole maggiori ancora una volta più esposti agli effetti delle perturbazioni atlantiche. Il flusso occidentale, libero di scorrere verso il Mediterraneo, manterrà attivo il transito di fronti perturbati, che però tenderanno a seguire traiettorie meridionali, lasciando gran parte del Centro-Nord ai margini dei fenomeni più significativi. Nella giornata di giovedì, il fronte responsabile del maltempo diffuso di mercoledì si attarderà ancora su parte del Triveneto, con residue piogge e nevicate sulle Alpi orientali oltre gli 8001000 metri, in progressiva attenuazione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
