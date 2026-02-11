Maltempo a oltranza in arrivo il ciclone di San Valentino cosa prevedono gli esperti di 3bmeteo

Il fine settimana di San Valentino si presenta con un tempo molto instabile. Gli esperti di 3bmeteo prevedono l’arrivo di un nuovo vortice depressionario che porterà pioggia e vento su diverse parti d’Italia. Non si escludono ulteriori perturbazioni anche nella settimana successiva, che manterranno alto il livello di maltempo in molte zone. Le previsioni sono chiare: il cielo resterà spesso coperto e il clima sarà difficile da gestire per chi ha programmato festeggiamenti all’aperto.

"Un nuovo intenso vortice depressionario è atteso nel weekend degli innamorati, seguito a sua volta da altre perturbazioni che, anche nella settimana successiva, potrebbero rinnoveranno il maltempo in molte zone dell'Italia" spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo nell'annunciare il tempo previsto per.

