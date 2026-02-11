Maltempo scuole chiuse tra Milazzo e Barcellona | le disposizioni della Guardia costiera

Le scuole di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto resteranno chiuse domani. I sindaci dei due comuni hanno firmato le ordinanze per evitare rischi legati al maltempo. La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione, prevedendo forte pioggia e condizioni pericolose. La decisione arriva dopo le raccomandazioni delle autorità per mettere in sicurezza studenti e cittadini.

Scuole chiuse domani a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto e in altri comuni dei due hinterland. I sindaci hanno firmato le prime ordinanze per ridurre i pericoli dopo il bollettino della Protezione civile che ha diramato per la giornata di domani l'allerta arancione con previsione di forte.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Domani le scuole resteranno chiuse a Milazzo e in alcuni comuni vicini come San Filippo del Mela.

La Guardia costiera di Milazzo segnala l’arrivo di mareggiate previste a causa di venti di scirocco intensi.

