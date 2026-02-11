Maltempo scuole chiuse nel Milazzese | le disposizioni della Guardia costiera

Domani le scuole resteranno chiuse a Milazzo e in alcuni comuni vicini come San Filippo del Mela. I sindaci hanno deciso di adottare ordinanze per evitare rischi, dopo l’allerta arancione emessa dalla Protezione civile. Le autorità temono le forti piogge previste e preferiscono mettere in sicurezza studenti e residenti.

Scuole chiuse domani a Milazzo e in altri comuni della zona come San Filippo del Mela. I sindaci hanno firmato le prime ordinanze per ridurre i pericoli dopo il bollettino della Protezione civile che ha diramato per la giornata di domani l'allerta arancione con previsione di forte pioggia e.

