Maltempo scuole chiuse nel Milazzese | le disposizioni della Guardia costiera

Da messinatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani le scuole resteranno chiuse a Milazzo e in alcuni comuni vicini come San Filippo del Mela. I sindaci hanno deciso di adottare ordinanze per evitare rischi, dopo l’allerta arancione emessa dalla Protezione civile. Le autorità temono le forti piogge previste e preferiscono mettere in sicurezza studenti e residenti.

