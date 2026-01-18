Mareggiate in vista le raccomandazioni della Guardia costiera di Milazzo

La Guardia costiera di Milazzo segnala l’arrivo di mareggiate previste a causa di venti di scirocco intensi. Si invita operatori marittimi e cittadini a prestare attenzione alle condizioni del mare e a seguire le raccomandazioni ufficiali per garantire sicurezza e prevenzione.

In relazione alle più recenti previsioni meteorologiche avverse caratterizzate da forti venti di scirocco, il Comando della Capitaneria di Porto di Milazzo richiama l'attenzione di tutti gli operatori marittimi alla massima prudenza. In vista del previsto significativo rinforzo dei venti dai quadranti sud-orientali e del conseguente aumento del moto ondoso lungo il litorale tirrenico e nell'arcipelago delle Isole Eolie, si raccomanda agli utenti portuali, ai diportisti, ai circoli nautici, ai gestori dei porticcioli turistici, alle società di navigazione e ai pescatori, di procedere alla verifica e al rinforzo degli ormeggi delle unità navali, assicurandone la tenuta e monitorandoli con continuità per tutta la durata dell'evento meteorologico.

La Guardia Costiera di Milazzo promuove un’iniziativa solidale a sostegno dell’Angsa Messina

La Guardia Costiera di Milazzo lancia un’iniziativa solidale per sostenere l’Angsa Messina, in occasione dei festeggiamenti di Santa Barbara. Un gesto di solidarietà e vicinanza per promuovere l’inclusione e il benessere delle persone con autismo, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità. Un gesto concreto che dimostra l’impegno della Capitaneria nel promuovere valori di solidarietà e supporto sociale.

