Maltempo a Bari chiusi i cimiteri cittadini | parchi e giardini restano aperti per ora

Il maltempo colpisce Bari e costringe alla chiusura dei cimiteri cittadini. Oggi, mercoledì 4 febbraio, i cimiteri monumentale e delle ex frazioni restano chiusi, mentre parchi e giardini sono ancora aperti. La pioggia e il vento forte hanno reso difficile l’accesso ai luoghi di sepoltura, ma le altre aree all’aperto della città sono state lasciate aperte per il momento.

A causa delle condizioni meteo avverse, oggi - mercoledì 4 febbraio - restano chiusi il cimitero monumentale di Bari e quelli delle ex frazioni. A comunicarlo è la Ripartizione Patrimonio del Comune, che ha disposto la sospensione delle visite fino a nuove indicazioni, in via precauzionale, per.

