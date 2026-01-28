Allerta meteo gialla per il maltempo chiuse ville comunali e cimiteri

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha deciso di chiudere tutte le ville comunali e i cimiteri per domani. La decisione arriva in seguito all’allerta meteo gialla diffusa dalla Sala Operativa del Dipartimento, che segnala forti piogge e vento. Le strutture resteranno chiuse dall’una di notte fino a mezzanotte, per garantire la sicurezza di cittadini e operatori.

Un’ordinanza del sindaco Federico Basile dispone la chiusura per l’intera giornata di domani, dalle 0 alle 24. Previsti venti fino a burrasca con possibili mareggiate. Vietata la sosta nelle aree alberate L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite e a seguire gli aggiornamenti diramati attraverso i canali istituzionali "Il mare ci ha tolto tutto, aiutateci a ricostruire", dal lido di Taormina alla Germania: solidarietà senza confini per le coste colpite "Harry ci ha messo in ginocchio, ma dobbiamo risorgere": De Luca consegna a La Russa la bozza di ordinanza per accelerare la ricostruzione🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Messina Giornata di maltempo

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Messina Giornata di maltempo

Argomenti discussi: Bollettino di Criticità del 20 gennaio 2026 ore 15:21; In Puglia allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per rischio vento nella giornata di domani, 28 gennaio; Maltempo: allerta meteo gialla per pioggia e mareggiate; Allerta meteo dalle prime ore di mercoledì 28 Gennaio 2026, e per le successive 12-18 ore.

Allerta meteo arancione e gialla il 29 gennaio 2026 in Italia: le regioni e zone interessateNuovo stato di allerta meteo arancione e gialla per giovedì 29 gennaio 2026 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio maltempo e criticità. meteo.it

Maltempo, allerta meteo arancione domani 28 gennaio per neve e pioggia e scuole chiuse: le regioni a rischioDomani, mercoledì 28 gennaio 2026, sarà un'altra giornata di intenso maltempo con piogge e vento forte, e neve a quote basse ... fanpage.it

La Protezione Civile regionale ha esteso l'allerta meteo, inizialmente prevista fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 28 gennaio, fino a mezzanotte di domani, giovedì 29 gennaio. Nella Sardegna centro occidentale e nel Logudoro è in vigore il codice arancio - facebook.com facebook