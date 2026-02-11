Affonda il peschereccio ‘Luigino' al largo di Arbatax | morti due pescatori ferito un terzo uomo

Un peschereccio di Arbatax si è capovolto al largo di Santa Maria Navarrese. Due pescatori sono morti, tra cui il comandante Antonio Morlè, e un altro uomo è rimasto ferito. La capitaneria sta indagando sulle cause dell’incidente.

Il motopesca "Luigino", della marineria di Arbatax, è affondato al largo di Santa Maria Navarrese. Morti il comandante Antonio Morlè e il marinaio Enrico Piras, entrambi di Tortolì. Un terzo uomo è stato salvato dal peschereccio "Zeus", di proprietà di Maurizio Morlè, fratello di una delle vittime.

