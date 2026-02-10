Meteo Latina e Lazio | perturbazioni e ancora maltempo Atteso il ciclone di San Valentino

La provincia di Latina e il Lazio continuano a vivere giorni di maltempo. Le previsioni parlano di perturbazioni e di un possibile “ciclone di San Valentino” che potrebbe portare ancora pioggia e vento nei prossimi giorni. La gente si prepara ad affrontare un’altra ondata di maltempo, con allerta che resta alta.

Le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com per la settimana che porta alla festa degli innamorati Ancora maltempo nella provincia di Latina come nel resto del Lazio. Non portano infatti buone notizie le previsioni per i prossimi giorni. Come spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, “continua a rimanere spalancata la porta dell’Atlantico e una nuova perturbazione è già pronta a raggiungere il Lazio. Lo farà dalle primissime ore di mercoledì 11 febbraio, dando luogo a un peggioramento con piogge e rovesci anche intensi fino al mattino e con neve in Appennino oltre i 1400 m, in graduale attenuazione nel corso della giornata con il subentro di schiarite”.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Questa mattina a Latina il cielo era sereno, ma già si sentivano i primi segnali di cambiamento.

Il maltempo non dà tregua sull’Italia.

