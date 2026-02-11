Chiusa la preferenziale alla Riviera di Chiaia buche in via Simone Martini e a Santa Lucia

Napoli si risveglia con strade danneggiate. Dopo le forti piogge, diverse zone della città presentano avvallamenti e buche. Chiusa la corsia preferenziale sulla Riviera di Chiaia, mentre in via Simone Martini e a Santa Lucia le strade sono piene di crateri. La città si sta sgretolando sotto i colpi dell’acqua e del traffico, e ora i residenti chiedono interventi immediati.

