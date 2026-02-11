Malpensa 150 posti Colloqui nel Job Day

Venerdì 17 febbraio si tiene al Malpensa il Job Day dedicato alle opportunità di lavoro nel settore aeroportuale. Oltre 150 posti sono pronti per essere assegnati, con aziende che cercano personale e persone in cerca di occupazione. L’evento si rivolge a chi vuole trovare lavoro o cambiare strada professionale, offrendo un’occasione concreta per incontrare i datori di lavoro.

Sono oltre 150 le opportunità di lavoro disponibili nel settore aeroportuale che saranno presentate il 17 febbraio in occasione del Job Day focus Malpensa, dedicato all’incontro tra aziende e persone in cerca di occupazione. L’iniziativa è rivolta a chi è interessato a lavorare presso lo scalo lombardo ed è organizzata da Afol Metropolitana in collaborazione con i Comuni di Vanzaghello e Turbigo, nel Milanese. L’evento si svolgerà dalle 9,30 alle 12,30 presso la sala consiliare di piazza Pertini 1 a Vanzaghello. Durante la mattinata, candidate e candidati potranno presentarsi direttamente ai recruiter delle aziende coinvolte, alle agenzie per il lavoro e agli esperti di selezione di Afol Metropolitana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Approfondimenti su Malpensa JobDay

Roma al Lavoro, il tradizionale evento promosso da Roma Capitale, ritorna presso l’Università Roma Tre.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Malpensa JobDay

Argomenti discussi: Job day Malpensa. In palio 150 posti.

Torna «Roma al lavoro»: il job day di Roma Capitale https://www.lacapitale.it/articolo/torna-roma-al-lavoro-il-job-day-di-roma-capitale - facebook.com facebook