La cantante Malika Ayane aprirà il suo tour al Teatro dell’Aquila di Fermo l’1 novembre. A pochi giorni dal suo debutto al Festival di Sanremo, la cantante si prepara a esibirsi davanti al pubblico in una data attesa. La città si prepara ad accogliere un grande evento musicale, con i fan già in fila per i biglietti.

Fermo, 11 febbraio 2026 – Nuovo grande appuntamento musicale a Fermo. L’1 novembre la cantante Malika Ayane, che parteciperà fra pochi giorni al Festival di Sanremo, aprirà il suo tour musicale al Teatro dell’Aquila di Fermo. “Fermo sempre più città dei grandi eventi musicali ed anche un’artista come Malika Ayane sta a confermarlo, commenta il vice sindaco reggente Mauro Torresi, la bellezza, il fascino e la capacità di attrarre concerti del Teatro dell’Aquila rappresentano l’ulteriore dimostrazione di come il nostro teatro sia sempre più un punto di riferimento per tanti artisti che lo scelgono”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malika Ayane aprirà il suo tour musicale al Teatro dell’Aquila

Malika Ayane torna in gara al Festival di Sanremo con il suo brano “Animali Notturni”.

Malika Ayane torna a calcare il palco di Sanremo dopo cinque anni e annuncia un concerto in autunno al Teatro Colosseo di Torino.

Malika Ayane aprirà il suo nuovo tour musicale il prossimo primo novembre al Teatro dell'Aquila di FermoFERMO – Nuovo appuntamento musicale a Fermo. Il prossimo 1 novembre la cantante Malika Ayane, che parteciperà fra pochi giorni al Festival di Sanremo, aprirà il suo tour musicale al Teatro dell’Aquila ... corrierenews.it

Malika Ayane in gara al festival di Sanremo con il brano Animali notturni e da novembre ritorna ‘live’ nei teatri italianiMilano. «Sarà un ottimo successo se riesco a tenere l’entusiasmo del primo e la serenità di adesso». È la riflessione di Malika Ayane alla vigilia del prossimo festival di Sanremo dove ritorna in gara ... laprimapagina.it

Malika Ayane torna a Sanremo dopo cinque anni con una dichiarazione di intenti: «Non cerco il podio, voglio solo divertirmi. Ornella Vanoni mi ha insegnato a ridere ed essere libera». Leggi l’intervista . . . . . #MalikaAyane, #Sanremo2026, #FestivalDiSanre - facebook.com facebook

Malika Ayane torna a Sanremo 2026 dopo cinque anni con Animali Notturni. Meno ballata, più identità. È il Festival che cambia o sono gli artisti che smettono di adattarsi La videointervista x.com