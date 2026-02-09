Malika Ayane riparte da Sanremo e punta Torino | in autunno il concerto al Teatro Colosseo

Malika Ayane torna a calcare il palco di Sanremo dopo cinque anni e annuncia un concerto in autunno al Teatro Colosseo di Torino. La cantante, che negli ultimi anni aveva rallentato i suoi impegni, si prepara a riprendere il ritmo con energie rinnovate e nuove canzoni. L’evento al teatro torinese sarà il primo passo di un tour che la porterà anche fuori dall’Italia.

A cinque anni dalla sua ultima apparizione sul palco dell'Ariston, Malika Ayane è pronta a riprendersi la scena. Una delle voci più eleganti e riconoscibili del panorama italiano torna in gara al Festival di Sanremo con "Animali notturni", un brano che promette di incantare il pubblico.

