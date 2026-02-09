Malika Ayane torna in gara al Festival di Sanremo con il suo brano “Animali Notturni”. La cantante milanese si prepara a salire sul palco dell’Ariston, portando una canzone che promette di catturare il pubblico. Dopo anni di assenza, Malika riprende il filo del suo percorso musicale e si presenta nuovamente in questa importante vetrina. Intanto, annuncia anche le date del suo prossimo tour, che partirà nelle prossime settimane.

MALIKA AYANE, tra le voci più raffinate e magnetiche della musica italiana, torna in gara al Festival di Sanremo con il brano “ animali notturni ”. A 5 anni dalla sua ultima partecipazione, MALIKA AYANE, tra le voci più raffinate e magnetiche della musica italiana, torna in gara al Festival di Sanremo con il brano “ animali notturni ”. Dal 27 febbraio sarà disponibile anche l’esclusiva versione 45 giri (pre-order da domani alle ore 10:00), che conterrà il brano sanremese (lato A) e l’in edita versione “ (siamo tutti) animali notturni ” (lato B) realizzata insieme ai Dov’è Liana, il talentuoso trio francese che mescola french touch, influenze italiane ed elettroniche. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - MALIKA AYANE torna in gara al Festival di Sanremo. Le date del tour

Approfondimenti su Sanremo Festival

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Malika Ayane al Casinò di Sanremo fa foto con tutti.

Ultime notizie su Sanremo Festival

Argomenti discussi: Malika Ayane torna a Sanremo con Animali notturni, leggerezza e gioia per la sua sesta volta; Sanremo 2026, Malika Ayane canta Animali notturni. Testo e di cosa parla la canzone; Sanremo 2026, Malika Ayane e Claudio Santamaria nella serata cover Mi sei scoppiato dentro il cuore; Sanremo 2026, i cantanti milanesi al Festival: Fedez, Malika Ayane, J-Ax e Dargen D’Amico.

SANREMO 2026 – MALIKA AYANE: leggerezza, stupore e la notte di Animali notturniSANREMO 2026 – MALIKA AYANE: Animali notturni e l’attitudine tra leggerezza, presenza e godersi l’esperienza Dopo anni di scrittura, teatro e riposizionamento discografico, l’artista rientra ... newsic.it

Malika Ayane torna a Sanremo con animali notturni e annuncia il tour teatraleA cinque anni dalla sua ultima partecipazione, Malika Ayane è pronta a tornare in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano animali notturni. L’artista milanese, considerata tra le voci più raff ... megamodo.com

Malika Ayane torna live nei principali teatri italiani Mentre aspettiamo il suo ritorno al Festival di Sanremo segnatevi queste date: 1 Nov 2026 - Fermo 3 Nov 2026 - Roma 27 Nov 2026 - Senigallia 28 Nov 2026 - Pescara #malikaayane #live #teatri facebook