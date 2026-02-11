Malen trascina la Roma | un tiro ogni 12 minuti e riscatto già deciso

Donyell Malen ha preso in mano l’attacco della Roma e non lo molla più. In poco più di un mese, il suo nome compare spesso nei tabellini e la sua presenza si sente in campo. Con un tiro ogni 12 minuti, il nuovo attaccante giallorosso ha già dimostrato di essere un elemento importante per la squadra di Gasperini. La sua forza nel gioco verticale e la capacità di essere pericoloso in attacco stanno cambiando il volto del reparto offensivo. I tifosi ora guardano con attenzione alle prossime partite, sperando che Malen continui su questa strada

La Roma ha trovato il suo nuovo riferimento offensivo. In poco più di un mese dal suo arrivo a Trigoria, Donyell Malen ha trasformato il volto dell’attacco giallorosso, diventando l’interprete perfetto per il calcio verticale e aggressivo di Gian Piero Gasperini. L’impatto dell’olandese sulla Serie A è certificato dai numeri: tre gol nelle prime quattro presenze e una partecipazione costante alla manovra che ha spazzato via i dubbi invernali sulla tenuta del reparto. A colpire maggiormente gli addetti ai lavori è la “fame” realizzativa dell’ex Aston Villa. Le statistiche delle sfide contro Torino e Cagliari rivelano un dato impressionante: Malen cerca la conclusione verso la porta avversaria mediamente ogni 12 minuti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

