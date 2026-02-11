Malen il cannoniere di Gasperini | un tiro ogni 12 minuti per prendersi la Roma

Malen si prende la scena con la Roma. In poco più di un mese, l’attaccante si è dimostrato il riferimento offensivo che Gasperini cercava. Segna un gol ogni 12 minuti e dà tanta energia alla squadra con il suo stile diretto e aggressivo. La Roma si affida a lui per portare avanti il suo gioco rapido e verticale.

È bastato poco più di un mese per capire che la Roma ha finalmente trovato il suo terminale offensivo ideale, capace di interpretare alla perfezione il calcio verticale e aggressivo di Gian Piero Gasperini. Donyell Malen, sbarcato a Trigoria nel mercato invernale, ha impattato sulla Serie A con una ferocia realizzativa che ha pochi eguali nella storia recente del club: tre gol nei primi cinque incontri e, soprattutto, una presenza costante e asfissiante nell’area avversaria. L’attaccante olandese ha risposto alla richiesta principale del suo tecnico – tirare e segnare – trasformando radicalmente un reparto che nella prima parte di stagione era apparso spesso troppo timido e poco incline alla conclusione. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

