Malen trascina la Roma | l’intuizione di Gasperini è già una certezza

Malen trascina la Roma con una partita incredibile. L’attaccante olandese ha segnato due gol e ha portato i giallorossi a vincere contro un avversario difficile. Gasperini aveva già intuito il suo talento e ora i fatti gli danno ragione. La squadra si affida a lui e sembra aver trovato una pedina fondamentale.

L'impatto di Donyell Malen sul campionato italiano sta superando le aspettative, confermando la bontà della scelta di Gian Piero Gasperini. L'attaccante olandese, fortemente voluto dal tecnico che lo ha indicato come priorità assoluta per il reparto avanzato scartando ogni alternativa, si sta già rivelando il perno centrale della manovra giallorossa. Dopo il sigillo al debutto contro il Torino, la recente doppietta rifilata al Cagliari ha certificato una rapidità di inserimento sorprendente per un calciatore alla prima esperienza in Serie A. Al di là del bottino realizzativo, ciò che convince l'ambiente di Trigoria è la cifra tecnica del classe '99.

