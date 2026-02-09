Roma Cagliari Gasperini batte Pisacane | decide la doppietta di Malen

La Roma batte il Cagliari 2-0 grazie a una doppietta di Malen. La partita si sblocca nel primo tempo, e i giallorossi prendono il comando del gioco. Il Cagliari prova a reagire, ma non riesce a trovare il gol. La vittoria porta i tre punti alla Roma, che ora guarda avanti con fiducia.

Roma Cagliari, i giallorossi vincono e convincono! Doppietta di Malen. Il posticipo del lunedì sera ha regalato emozioni forti e una nuova gerarchia nella zona alta della classifica. La Roma, sotto la guida tattica di Gian Piero Gasperini, il tecnico di Grugliasco celebre per il suo calcio offensivo e la capacità di rigenerare talenti, ha superato il Cagliari con una prestazione di forza e qualità. Il risultato finale premia la concretezza dei capitolini, che riescono così a riconquistare il quarto posto solitario, rilanciando con forza le proprie ambizioni nella corsa alla prossima Champions League.

Durante la partita tra Roma e Cagliari, Malen ha segnato due volte, portando avanti la squadra giallorossa.

Stasera all’Olimpico si gioca una partita importante per la corsa alla Champions.

