Roma Cagliari Gasperini batte Pisacane | decide la doppietta di Malen

La Roma batte il Cagliari 2-0 grazie a una doppietta di Malen. La partita si sblocca nel primo tempo, e i giallorossi prendono il comando del gioco. Il Cagliari prova a reagire, ma non riesce a trovare il gol. La vittoria porta i tre punti alla Roma, che ora guarda avanti con fiducia.

di Andrea Greco Roma Cagliari, i giallorossi vincono e convincono! Doppietta di Malen. Segui le ultimissime sul club nerazzurro. Il posticipo del lunedì sera ha regalato emozioni forti e una nuova gerarchia nella zona alta della classifica. La  Roma, sotto la guida tattica di  Gian Piero Gasperini, il tecnico di Grugliasco celebre per il suo calcio offensivo e la capacità di rigenerare talenti, ha superato il  Cagliari  con una prestazione di forza e qualità. Il risultato finale premia la concretezza dei capitolini, che riescono così a riconquistare il  quarto posto solitario, rilanciando con forza le proprie ambizioni nella corsa alla prossima  Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

