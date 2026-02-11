Malattie sessualmente trasmissibili e migrazioni | Più attenzione verso le popolazioni più vulnerabili

Questa mattina a Roma si è svolto un convegno dedicato alle malattie sessualmente trasmissibili e alle migrazioni. Tra i relatori, anche il medico brindisino Raffaele Quarta, che ha sottolineato la necessità di prestare più attenzione alle popolazioni più vulnerabili. L’evento ha riunito esperti e professionisti per discutere di prevenzione e responsabilità, con un focus particolare sulla tutela della salute pubblica in un contesto di crescente mobilità.

Raffaele Quarta, medico brindisino e direttore sanitario della Croce Rossa Italiana ha acceso un faro su un tema di profonda rilevanza umana e sanitaria “In questo contesto, le malattie sessualmente trasmissibili (Mst) non possono essere considerate esclusivamente come un problema clinico. Esse rappresentano un indicatore della capacità dei sistemi sanitari di rispondere con equità, tempestività ed efficacia ai bisogni delle popolazioni più vulnerabili”. “Le persone migranti spesso incontrano barriere linguistiche, culturali, burocratiche ed economiche che rendono difficile l’accesso ai servizi di prevenzione, diagnosi e cura.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Nuovi dettagli emergono dalle denunce di ex dipendenti di Julio Iglesias, che accusano pratiche non conformi e richieste inappropriato.

