Aumentano i casi di malattie sessualmente trasmissibili l' Asl apre l’ambulatorio dedicato

Un ambulatorio dedicato alla diagnosi, cura e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. È quello aperto presso la struttura di Malattie infettive dell’ospedale di Arezzo, diretta dottor Danilo Tacconi, per fronteggiare l’aumento di questo tipo di patologie. Stamani la presentazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

